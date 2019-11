Couple : faut-il cultiver son jardin secret ?

publié le 01/11/2019 à 08:59

« On ne peut pas tout partager, il faut s'aménager un jardin secret. En avançant dans la vie, on acquiert cette sagesse fondamentale qui vous indique les rêves qui sont à partager et ceux qui sont à garder secret. » a écrit le romancier suédois Henning Mankell.

Jusqu’à quel point est-ce vrai dans le couple ? Est-il bon de cultiver un jardin secret ? Garder certaines choses pour soi est-il forcément synonyme de manque de loyauté et de rupture de confiance ? Peut-on tout connaître de notre conjoint ? Doit-on tout lui dire de nous ?



Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Cécilia Commo, sexologue, et thérapeute de couple



- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé