Couple : peut-on réussir sa séparation ?

publié le 27/06/2019 à 07:00

Chagrin, rancœur, colère, désillusion, sentiment de trahison, d'échec... : les émotions qui se bousculent dans le cœur rendent bien souvent la fin d'une relation sentimentale douloureuse...

Si l’on n’a pas réussi à rester ensemble, peut-on toutefois réussir sa séparation ? Est-il possible de se quitter sans se détester, voire en gardant une grande tendresse et qui sait, de l’amitié pour celui ou celle qui devient notre ex ?

Invités

- Laurence Ostolaza, journaliste de télévision, spécialiste des questions de santé et de société, anime notamment une rubrique dans l'émission Télématin, sur France 2, auteur de Se libérer de ses ex co-écrit avec Saverio Tomasella (Editions Odile Jacob)

- Joseph Agostini, psychologue clinicien

