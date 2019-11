Couple : les scènes de ménage sont-elles constructives ?

publié le 05/11/2019 à 07:00

Si pour Sénèque “la dispute alimente la dispute et engloutit ceux qui s'y plongent”, selon Jean Anouilh, un bonheur est plein de disputes. Qu’en est-il quand les couples passent à l’étape supérieure et que la dispute se transforme en scène de ménage ? Est-ce inhérent à la vie conjugale ? Que reste-t-il des cris qui montent, des portes qui claquent, de la vaisselle qui vole ? Les scènes de ménage sont-elles constructives ?

Invité.e.s

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine. Auteure de Aimer sans mode d’emploi (Editions Eyrolles)



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psychopraticien d’inspiration jungienne, spécialiste de l’enfant intérieur et auteur de J’arrête d’être mal dans mon couple et Rituels de l’enfant intérieur, co-écrit avec Marie-France Ballet de Coquereaumont (Editions Le courrier du livre)

