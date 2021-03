Couple : "Je ne m'investis pas car j'ai peur d'aimer"

publié le 17/03/2021 à 01:32

L'année dernière, Enora s'était séparée de son mari après 24 ans ensemble. Sa belle-mère en était la raison. Après s'être remis avec lui, elle a décidé de rompre définitivement cette fois-ci. Malgré le soulagement, Enora a peur de succomber s'il revient vers elle.

Julia ne s'est jamais vraiment sentie à sa place dans ses relations de couple. Elles ne sont d'ailleurs jamais très longue. Il semblerait qu'elle ne veuille pas trop s'impliquer dans ses relations par peur de l'abandon.

Marie travaille dans une administration depuis plusieurs années mais ne se sent pas reconnue. Ces derniers temps, elle ne se sent plus à sa place. Elle ressent comme un malaise intérieur et ne sait pas comment s'en défaire.

La femme de Sami est atteinte de troubles psychiatriques. Elle souhaitait rompre avant de se raviser. Mais ces dernier temps, l'incertitude s'est installée de nouveau dans le ménage. La femme de Sami souhaite de nouveau divorcer après avoir été très aimante lors de la Saint-Valentin.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

