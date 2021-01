Couple : Avoir une belle-mère envahissante

publié le 05/01/2021 à 20:22

> Enora est mise de coté par son mari et sa belle-mère Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 35:51 | Date : 05/01/2021

> La relation d'Anouar avec sa mère a pris trop de place dans sa vie amoureuse Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 12:05 | Date : 05/01/2021

> Auparavant en obésité morbide, Alain a perdu plus de 100 kilos Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 19:15 | Date : 05/01/2021

> Jeanne a l'impression que son mari ne l'écoute pas Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 23:10 | Date : 05/01/2021

> La relation envahissante entre l'ex-mari de Sylvette et sa belle-mère Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 22:01 | Date : 05/01/2021

Enora est avec son mari depuis 24 ans, mais l'été dernier ils se sont temporairement séparés. En cause, la relation fusionnelle entre sa belle-mère et son mari. Enora aime son mari, mais ne supporte plus le jeu de sa belle-mère.

A 38 ans, Anouar a eu plusieurs compagnes qui ont l'ont quitté à cause de la relation qu'il entretient avec sa mère. Il regrette qu'aucune ne lui ait imposé d'ultimatum.

Au début des années 2000, Alain pesait 190 kilos était déjà diabétique. Il y a quelques années, il a été pris en charge en urgence par un service spécialisé. Après un lourd protocole médical, il a perdu plus de 100 kilos. A 56 ans, Alain est dorénavant un autre homme.

Jeanne est avec son conjoint depuis 17 ans. A chaque fois qu'elle essaie d'aborder un sujet de fond avec lui, il esquive ou fait semblant d'écouter. Cela commence à peser pour Jeanne qui a l'impression que sa relation n'évolue pas et les problèmes restent.

Sylvette a été mariée pendant 20 ans avec un homme qui formait un couple avec sa mère. Bien qu'elle ait mis du temps à prendre la décision de partir, c'était la seule solution. Un moment très difficile dans la vie de Sylvette.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "Vos parents ne sont plus vos parents: Les clés pour réajuster une fois adulte la relation avec ses parents" de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont aux éditions Eyrolles



