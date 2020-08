Couple : comment garder sa liberté personnelle ?

publié le 28/08/2020 à 05:55

Avoir des moments pour soi, voir 'seul.e' ses amis, ne pas habiter sous le même toit, ou au contraire tout faire ensemble : chaque personne possède son propre regard sur la vie de couple et l'individualité à conjuguer à deux.

Quand on a la même vision des choses, l'équilibre se fait bien sûr naturellement. Mais quand l'un souhaite cultiver une part d'indépendance alors que l'autre voudraient davantage de moments partagés, la frustration peut s'installer. Dans ces circonstances, comment garder sa liberté personnelle tout en prenant soin de sa relation amoureuse ?

"Lorsqu'on fait des choix, on fait toujours des renoncements", estime Fabienne Kraemer. "Quand on avance dans la vie en faisant des choix, on perd forcément un peu de liberté". Mais peut-on alors considérer que le couple est également une liberté, un espace qui nous permet d'être nous-même ? Pour la psychanalyste, la réponse est oui. "Il faut choisir ses chaînes. Avoir l'opportunité de choisir ses chaînes, c'est tout de même une forme de liberté".

Pour Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste, dans le couple, "on perd cette liberté d'être complètement frivole, inconscient, sans responsabilité. On est avec quelqu'un avec qui on a suffisamment confiance pour avoir des responsabilités vis-à-vis de cette personne. Être en couple, c'est accepter un lien"...

La "liberté", un concept propre à chacun

Être en couple, c'est aussi s'abandonner en partie à l'autre. Mais pour chacun, le degré "d'abandon" est différent. Yves-Marie, marié depuis 20 ans, ne considère pas avoir perdu de sa liberté. "On fait tous les deux ce que l'on désire. On arrive à se comprendre sans forcément se parler". Une forme de plénitude et de relation fusionnelle partagée avec sa femme, Ambre. Elle ne ressent pas le besoin de cette "liberté". "On fait tout ensemble. Aujourd'hui, je n'envisage pas d'avoir une activité, une vie personnelle, en dehors de mon mari. C'est ma moitié, il faut qu'il soit constamment à mes côtés".

Cécile, elle, ne retrouve pas la sécurité nécessaire dans cette dépendance. "Je ne suis pas du tout fusionnelle. J'ai besoin d'avoir mes moments personnels, avec mes amis. J'ai besoin de respirer". Des arguments compliqués à faire comprendre à son compagnon. "Au début, il ne comprenait pas forcément ces envies. On en a discuté et il l'a vite accepté. Aujourd'hui, tout va bien, car j'ai cette liberté". Pour elle, il ne faut pas avoir à justifier tous ses faits et gestes. Des arguments qui ne remettent cependant pas en cause sa relation : "On s'aime, et je me vois finir ma vie avec lui, mais j'ai besoin de cet espace-là".

L'important dans un couple, quelle que soit la distance, c'est de pouvoir compter l'un sur l'autre. "Le couple apporte une sécurité émotionnelle. On peut s'autoriser à avoir des activités différentes, mais ça ne remet pas en cause le lien qui nous lie l'un à l'autre", résume Damien Mascret. Ces liens "se manifestent de différentes manières" selon les besoins et les envies de chacun.

