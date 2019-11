publié le 11/11/2019 à 13:49

Chaque année en France, 7.000 bistrots ferment. 9 cafés sur 10 en un siècle ont baissé le rideau. Or, ces lieux sont essentiels à la vie sociale, notamment en milieu rural. À Tressignaux, petit village de 700 habitants dans les Côtes d'Armor, les habitants n'ont pas voulu céder à la fatalité au moment de la fermeture du dernier bar.

Tous les habitants ont mis la main à la patte pour en reconstruire un autre, il y a cinq ans. La mairie a investi 10.000 euros, notamment dans l'achat de matériaux. La CAF finance le fonctionnement du Mix’Café à hauteur de 60%, car il participe à l’animation du monde rural et est reconnu "espace de vie sociale". Des bénévoles sont également actifs quotidiennement. Et le résultat est au rendez-vous : plusieurs habitants ont témoigné, dans un podcast que Ouest-France consacre à ce bar, que l'endroit leur permettait de nouer des nouvelles relations et de sortir de la solitude. Autre preuve du succès : depuis 5 ans, 60 nouveaux habitants se sont installés dans le village, 7 nouveaux permis de construire ont été émis l'an passé : la revitalisation est en marche.

L'importance des petits commerces, et les dangers de leurs disparitions, sont aussi au cœur d'un grand reportage du New York Time sur la disparition des boulangeries françaises. À la Chapelle-en-Juger, la dernière boulangerie vient de fermer : "Notre village est en train de mourir, la boulangerie était notre dernier point de rencontre", se lamente une femme au journal américain. En moyenne, les Français se trouvent désormais à 7 minutes d'une boulangerie - à pied ou en voiture. C'est 10 en milieu rural.