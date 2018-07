et AFP

publié le 29/11/2016 à 12:42

Un professeur des écoles de 42 ans a été mis en examen, le 19 novembre, pour viol et agressions sexuelles sur une fillette de 4 ans dans une école de Genlis (Côte-d'Or), a annoncé mardi 29 novembre le parquet de Dijon. L'homme, marié et père de famille, a été écroué, selon le parquet, et suspendu à titre conservatoire de l'Éducation nationale, précise de son côté le rectorat de l'Académie de Dijon, confirmant une information du quotidien Le Bien Public.



Selon le quotidien régional, les faits se seraient déroulés le 16 novembre dernier, dans une école élémentaire de Genlis. C'est la victime qui a raconté à sa famille il y a une quinzaine de jours avoir été victime d'attouchements de la part de l'instituteur, qui faisait des remplacements à l'école maternelle La Chênaie. Rapidement interpellé, il nierait depuis les faits dont il est suspecté.

Mis en examen le 19 novembre, il a ensuite été placé en détention "pour les nécessités des investigations à poursuivre", précise le parquet. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction. L'enseignant, qui exerce depuis 2007, "n'est pas connu des services de justice et aucun fait similaire n'est à ce jour inscrit à son casier judiciaire", précise le rectorat. À Genlis, ville de 5.500 habitants située entre Dijon et Dole (Jura), des mesures ont été prises dans l'école "pour apporter tout le soutien nécessaire aux familles et aux enseignants".