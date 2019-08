publié le 13/08/2019 à 04:03

À la recherche de poissons, ces deux pêcheurs ne s'attendaient sûrement pas à faire la rencontre d'un animal bien plus imposant. Partis naviguer sur les eaux du golfe d'Ajaccio, les deux amis ont en effet croisé la route... D'un requin peau bleue, espèce également appelée requin bleu.

Comme le rappellent nos confrères de Corse Matin, à l'origine de l'information, ce type de squale n'est pas considéré comme dangereux car il attaque très rarement l'homme. Il préfère se nourrir d'autres poissons, de calamars, de seiches et même d'autres espèces de requins.

Les deux amis ont profité de la présence de l'animal pour faire plusieurs photos et les partager sur Facebook. Ils ont précisé que le requin avait tourné "un bon moment autour du bateau".

Le requin peau bleue est l'espèce de requins la plus répandue dans le monde car il évolue dans tous les milieux marins, sauf dans les zones polaires, explique Futura. Il est notamment assez présent dans l'océan Atlantique et on en trouve quelques-uns dans la mer Méditerranée.