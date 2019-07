VIDÉO : Un requin qui mange un poisson se fait avaler par un autre poisson

publié le 18/07/2019 à 13:10

Un proverbe anglais dit "There's always a bigger fish", il y a toujours un poisson plus gros. Une caméra de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) en a récemment été le témoin. Sur une vidéo, on voit tout d'abord une bande de petits requins dépouiller un cadavre d'espadon de 8 mètres. À quelque 450 mètres de profondeur, ils sont une dizaine d'aiguillats noirs participent au joyeux banquet.

Soudain surgit un gros poisson osseux, un polyprionidae, qui ne tarde pas à avaler un requin. Le petit requin se débat, mais se trouve bien impuissant dans la gueule de son prédateur. La scène a été filmée le mois dernier par la NOAA en Caroline du Sud, et publiée récemment sur son site Internet.

Aux États-Unis, la population de requins est en pleine croissance sur la côte est, multipliant les attaques de baigneurs. Les plages ont même mis en place des dispositifs de prévention : formations aux premiers secours, téléphones d'urgence sur les plages ou encore kit de secours en libre service. Pour en savoir plus, écouter l'épisode 8 notre podcast Une lettre d'Amérique (ci-dessous).

