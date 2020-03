publié le 24/03/2020 à 11:02

Le confinement met l’activité de certains secteurs totalement à l’arrêt. Il y a des entreprises qui ont de la trésorerie mais qui ne payent pas. Il y a aussi nombre d’entreprises qui n’arrivent plus à payer leurs fournisseurs.

Pour les aider, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, explique mettre en place "un comité de crise sur les sujets des délais de paiement. Même si l’État apporte beaucoup d’aides sur beaucoup de sujets pour aider la trésorerie de ces petites entreprises, je pense surtout aux PME et aux artisans, il y a un domaine sur lequel l’État ne peut rien, ce sont les factures qui sont dues par les grands clients. Et si ces factures ne sont pas payées, c’est une énorme partie de la trésorerie de ces petites entreprises qui disparaît."

Un appel à la solidarité économique lancé

"C’est pour cela que nous lançons un appel depuis plusieurs jours à la solidarité économique, que ces grandes entreprises payent ces factures et qu’elles les payent le plus tôt possible. Il n‘y a aucune raison d’attendre. Payons ces petites entreprises, c’est le meilleur moyen de les aider à passer la crise et c’est là-dessus que va se concentrer ce comité de crise."



Parmi les grands clients, "c’est à peu près toutes les grandes entreprises que vous connaissez, que ce soit dans l’énergie, que ce soit dans l’aéronautique, que ce soit dans l’automobile, toutes ces grandes entreprises ont des fournisseurs plus petits, des sous-traitants auxquels elles ont passé des commandes, elles ont livré des pièces qui ont rendu des services et qui vont continuer à en rendre puisqu’il y a une partie de l’économie qui continue à fonctionner, et heureusement".