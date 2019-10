Histoire de la gastronomie Française

publié le 17/10/2019 à 13:02

Notre gastronomie est réputée à travers le monde, elle s'est construire au fil des siècles et c'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui...

Quels sont les liens entre Charlemagne et le miel ?

Catherine de Médecine et l'artichaut ?

Entre le cassoulet et la Guerre de Cent ans ?

Entre les prunes et la Deuxième Croisade ?

Ces aliments ont leur histoire et leur légende, intimement liées à la Grande Histoire.

Notre invité, le fromager Stéphane Hénaut, nous propose un passionnant et gourmant voyage gastronomique à travers l'Histoire.

à lire : Histoire de France à pleines dents paru chez Flammarion



Histoire de France à pleines dents

