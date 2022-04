Coronavirus : Roubaix réactive son plan blanc pour manque de personnel, est-ce inquiétant ?

D'après une information de Voix du Nord confirmée par la rédaction de RTL, l'hôpital de Roubaix a décidé d'enclencher son plan blanc à cause d'un déficit de personnel infirmier. Plutôt que de fermer des lits, l'équipe du centre hospitalier a décidé d'enclencher cette nouvelle organisation qui permet de pallier un manque d'une cinquantaine d'infirmiers.

La dernière fois que le fameux plan blanc a été mis en place à l'hôpital de Roubaix remonte à novembre 2021, selon l'article de La Voix du Nord. Et lorsque la rédaction de RTL le contacte, le directeur des Ressources Humaines est très clair : "Nous n'avons jamais été autant en tension". "Notre enjeu est de réussir à maintenir les capacités d'accueil", assure Guillaume Couvreur.

Entre les départs habituels, les congés maladie à cause du coronavirus et les services fermés à cause des "clusters" Covid-19, l'hôpital a de plus en plus de mal à ne pas fermer de lits. Alors, l'équipe de la direction décide de faire "une petite économie de personnel" en passant les équipes en 12 heures avec l'utilisation du plan blanc.

"L'outil du plan blanc permet de faire sauter la lourdeur administrative", argumente Guillaume Couvreur. Ce dernier ajoute que chaque infirmier et infirmière a eu le choix de passer en 12 heures, ou non. "Nous avons discuté avec toutes les équipes pour nous organiser au mieux", se souvient-il. "L'objectif n'est pas de décourager les jeunes générations d'infirmières et infirmiers", assure le Directeur des Ressources Humaines.

Ce plan blanc est aussi important pour montrer qu'on est sous tension Guillaume Couvreur, Directeur des Ressources Humaines.

Au-delà du refus de fermer des lits, Guillaume Couvreur assure que la volonté du centre hospitalier était aussi de montrer "en interne et en externe" les difficultés des hôpitaux actuellement. "Ce plan blanc est aussi important pour montrer qu'on est sous tension", assure-t-il.

En suivant cet objectif de prise de conscience collective, le Directeur des Ressources Humaines a décidé de contacter La Voix du Nord. L'hôpital de Roubaix a ensuite été soutenu par différentes instances de Santé, comme l'ARS. Tous en espérant que cette situation ne s'éternise pas, Guillaume Couvreur confie que la plan blanc s'étendra sûrement sur plusieurs semaines.