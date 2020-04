Confinement : au chômage technique, un restaurateur signe un CDD dans un Ehpad

publié le 20/04/2020 à 03:48

Tous les restaurants étant fermés à cause de l'épidémie de coronavirus en France et des mesures de confinement imposées, les cuisiniers, serveurs et gérants de restaurants (qui ne peuvent pas assurer de service à emporter) sont au chômage technique.

Sans aucun revenu, David, gérant du restaurant Mealtin' pot à Nîmes, a décidé de prendre un job alimentaire le temps que la situation revienne à la normale. Il a tout récemment signé un CDD en tant qu'agent d'entretien dans un Ehpad de Saint-Gilles, comme le rapporte France Bleu Gard Lozère.

"Très honnêtement, avec cette crise... j'aurais accepté n'importe quel job. Mon restaurant est jeune, je ne peux pas encore me payer moi-même. Mais quand j'ai vu que je pouvais aider le personnel soignant, ça m'a réchauffé le cœur", a-t-il confié.

Avant même son arrivée sur son nouveau lieu de travail, David a été testé négatif au Covid-19. D'ailleurs, comme le souligne, France Bleu Gard Lozère, aucun cas de contagion n'a encore été détecté dans l'Ehpad qu'il a rejoint.