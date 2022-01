Coronavirus : réalise-t-on trop de tests en France ?

Faut-il arrêter de tester en masse contre le Covid-19 ? Avec des heures d'attente devant les pharmacies et devant les laboratoires, est-ce que tester chaque semaine neuf millions de Français est bien utile ?

Avec un variant aussi contagieux que Omicron, le système est complètement dépassé et même les laboratoires et les pharmaciens reconnaissent la surchauffe. Ils sont pourtant rémunérés 27 euros pour réaliser un test PCR, mais ils en reconnaissent les limites.

Tester permet d'isoler les cas positifs, mais quand le virus est partout à quoi cela sert-il ? Tester permet de connaître la présence d'Omicron, mais quand ce nouveau variant est omniprésent à quoi cela sert-il ?

Pour ne pas tout arrêter, il serait possible de s'inspirer de la grippe : on ne teste pas, mais on a mis en place un dispositif de surveillance, Sentinelles. Mais ce dernier n'est pas assez réactif pour lutter contre la Covid-19 estime Santé Publique France.

Nouvelles directives pour désengorger le système

Le ministère de la Santé a fixé de nouvelles règles : plus besoin de confirmer un test antigénique positif par un PCR. Désormais, les laboratoires et les pharmacies doivent prioriser les tests. C'est-à-dire tester en priorité les personnes avec des symptômes, celles à risques, les autotests positifs et en dernier les non-vaccinés qui veulent aller au restaurant.

Ces nouvelles directives ne seront, sans doute, pas suffisantes pour désengorger le système. Certains proposent de ne plus tester les cas contacts sans symptômes. Avec entre 300 et 400.000 cas positifs par jour, cela représente trois à quatre fois plus de personnes quotidiennement. Il faudrait peut-être s'inspirer de ce qu'il se passe en Israël où l'on ne teste que les plus de 60 ans et les personnes fragiles.