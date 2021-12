94.124 nouveaux cas détectés en 24h. C'est encore un record de contaminations. Le précédent ne remonte qu'à la veille, jeudi 23 décembre, où plus de 91.000 cas avaient été recensés. Pour retrouver de tels chiffres, il faut remonter au pic de la 2e vague, soit novembre 2020. Cette flambée est due à plusieurs paramètres.

D'abord, il y a le nombre de test effectués par les Français à l'approche des fêtes de Noël. Ce vendredi 24 décembre, le site SI-DEP, qui s'occupe de la collecte et de la transmission des résultats des tests effectués en France, rapporte qu'au moins un million de tests ont été réalisés le jour du réveillon, constituant un record absolu. Olivier Véran a d'ailleurs reconnu quelques "ralentissements" sur la plateforme du fait d'un "afflux massif" de tests.

Et puis il y a la progression du variant Omicron. Originaire d'Afrique australe, ce variant se propage à une vitesse grand V dans l'hexagone et s'avère beaucoup plus contagieux que les précédents. Le nombre de mutations observées sur la protéine Spike, à la surface du virus, qui permet à la Covid d'infiltrer nos cellules est ahurissant : pas moins d'une trentaine, contre 9 par exemple pour le variant Delta.

Le gouvernement prévoit d'ailleurs qu'il devienne majoritaire dans le pays d'ici peu, entre Noël et le Jour de l'an. Si pour le moment ce variant n'entraîne pas de vague d'hospitalisations, ses répercussions potentielles inquiètent :"Le scénario réaliste, c'est que mi-janvier on sera à 200.000 contaminations par jour", a estimé ce vendredi l'infectiologue Benjamin Davido. Avec le risque, évoqué jeudi par le Conseil scientifique, d'une paralysie de la société à cause d'une multiplication des arrêts de travail et de l'"absentéisme".