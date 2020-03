Coronavirus : pourquoi les hommes semblent plus touchés que les femmes ?

publié le 01/04/2020 à 02:34

Selon les chiffres publiés par Santé publique France la semaine du 23 mars, trois fois plus d'hommes que de femmes sont traités en services de réanimation pour des formes graves du Covid-19. Médecins et scientifiques n'ont pas vraiment d'explication à cette différence face à la maladie, mais plusieurs pistes sont avancées.

Première hypothèse : une meilleure réponse immunitaire chez les femmes, liée à l'effet protecteur des œstrogènes. Autre piste, les hommes boivent et fument plus que les femmes, ce qui favorise les maladies chroniques qui sont le terreau du développement de formes plus graves du Covid-19.

Les statistiques de Santé publique France sont corroborées par une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, selon laquelle le taux de létalité chez les hommes est de 2,8 %, contre 1,7 % chez les femmes.