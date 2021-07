Cette soirée du vendredi 9 juillet 2021 restera dans les annales comme le premier soir de réouverture des discothèques après près d'un an et demi de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Une soirée qui a été parfois plus compliquée que prévue, les personnels ont rencontré en effet des difficultés notamment pour scanner les QR codes des attestations de vaccination. Le variant Delta menace une nouvelle fermeture qui serait une catastrophe pour un secteur déjà bien sinistré.

10% des boîtes de nuit ont déjà fermé définitivement depuis le début de la pandémie. Dans le détail, c'est 160 gérants qui ont déposé le bilan et 54 ont décidé simplement d'arrêter le métier. Un chiffre qui risque d'augmenter dans les mois à venir car 150 propriétaires sont en redressement judiciaire, dernière étape avant la liquidation. Les syndicats estiment par ailleurs que les trois quarts de ces établissements feront faillite.

Jusqu'à la fin du mois d'août, les discothèques toujours fermées bénéficieront toujours des aides, à savoir le fond de solidarité et l'aide au coût fixe, qui permet de couvrir 90% des charges d'une entreprise de moins de 50 salariés. C'est la principale raison pour laquelle environ 80% sont restés fermés ce vendredi soir, selon les syndicats. Ils donnent trois exemples : des mesures sanitaires contraignantes, une période de vacances moins propice et un manque de personnel.