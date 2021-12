DÉBAT - En 2022, le vaccin va-t-il devenir obligatoire en France ?

La Constitution peut-elle rendre obligatoire d'une façon ou d'une autre la vaccination ? Yves Calvi a invité Céline Calvez et Laurent Jacobelli au micro de RTL pour répondre à cette question. Selon la députée de la République en Marche des Hauts-de-Seine, "cette question va pouvoir être abordée dans le projet de loi qui va être présenté en 2022 par le gouvernement."

Mais elle ajoute rapidement : "le passe vaccinal c'est une transformation du passe sanitaire, ce n'est pas une obligation de vaccination. Une obligation vaccinale ce serait la possibilité d'être contrôlé dans la rue. Et si vous n'avez pas votre vaccin, vous avez une amende."

En effet, aujourd'hui, les Français doivent monter le passe sanitaire pour accéder aux lieux de vie sociale et de culture. "Demain, vous devrez montrer que vous êtes vaccinés", compare Céline Calvez.

Vous créez une catégorie de Français de seconde zone qui n'a plus le droit à rien Laurent Jacobelli, porte parole du Rassemblement National.

Le porte-parole du Rassemblement National réagit alors : "Je suis surpris par votre manque de courage parce que vous ne dîtes pas la réalité aux Français. Oui, c'est une obligation vaccinale." Laurent Jacobelli détaille alors sa pensée : "Quand on ne pourra plus rien faire que de rester chez soi quand on est pas vacciné, et bien vous créez deux catégories de Français. Vous créez une catégorie de Français de seconde zone qui n'a plus le droit à rien, une espèce de mort sociale programmée."

"Ayez le courage de dire que c'est une obligation vaccinale. Mais ayez aussi le courage de dire que c'est aux Français de payer le prix du manque d'action et d'une forme d'incompétence de votre gouvernement", lance Laurent Jacobelli. "Aujourd'hui,il faudrait des tests massifs et gratuits plutôt que de s'entêter à obliger les Français à se vacciner."

Une remarque à laquelle Céline Calvez répond qu'il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. "Et il faudrait s'arrêter de vivre ?", interroge-t-elle.