Coronavirus : où le masque restera-t-il obligatoire à partir de lundi ?

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

Dès lundi, il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans les transports, l'un des derniers lieux dans lesquels il était encore nécessaire. Cette annonce du ministre de la Santé mercredi a été suivie d'une annonce de la AESA, l'agence européenne de la sécurité aérienne, expliquant que le masque ne serait plus nécessaire dans les aéroports et les avions.

En revanche, la situation n'est pas revenue à l'état d'avant Covid-19. Il reste encore certains endroits dans lesquels le port du masque est obligatoire. Selon le site du service public, "le port du masque peut être imposé si la situation sanitaire l'exige" dans les hôpitaux, cliniques, les centres de santé et les Ehpad.

Il est également nécessaire de continuer à porter un masque dans les cabinets de professionnels médicaux, tels que les psychologues, les ostéopathes, les chiropracteurs et les psychothérapeutes. Les pharmacies et les laboratoires d'analyses médicales sont aussi concernés. Enfin, l'accès aux domiciles des personnes âgées ou handicapées qui reçoivent des soins est aussi soumis au port du masque.

