Coronavirus : "On n'appelle pas à l'insurrection", dit un restaurateur

publié le 01/02/2021 à 13:52

"Les restaurateurs qui ouvrent ne bénéficieront plus du fonds de solidarité pendant un mois. Et s'il y a récidive, ils le perdront tout court", a affirmé Bruno Le Maire au micro de RTL. Un restaurateur de Cusance dans le Doubs a décidé d'ouvrir ce lundi midi et a reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. "Il est ouvert mais dans le respect de la loi", a précisé ce lundi sur RTL, Stéphane Manigold, porte-parole du collectif "Restons ouverts".

"Je comprends son cri du cœur, c'est une déclaration d'amour auprès de nos clients. Pour qu'on puisse demain vous recevoir à nouveau à nos tables, il faut qu'on puisse rouvrir de façon conforme à la loi. On n'appelle pas à l'insurrection, on n'appelle pas à la désobéissance civile", a-t-il rappelé.

Selon Stéphane Manigold, "il faut que le pays s'unisse derrière le chef de guerre (Emmanuel Macron, ndlr). Ça suffit, on aime ce pays, vive la France, nous aimons notre patrimoine. Il faut que les conflits s'arrêtent et qu'on se mette en ordre de marche".