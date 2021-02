publié le 01/02/2021 à 07:54

"Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble".. Voilà le message qu'Emmanuel Macron a posté samedi sur Twitter. Pour les récalcitrants, le gouvernement a prévu de renforcer les contrôles, notamment dans les restaurants. Il y a du travail car vendredi, un restaurant parisien de l'Île de la Cité a été contrôlé avec une dizaine de clients à table et le comble, c'est qu'il s'agissait essentiellement de magistrats.

C'est d'autant plus embarrassant que cela s'est passé juste en face de la Cour d'Appel, à quelques mètres seulement de la préfecture de police. Des flûtes de champagnes sur les tables, quelques assiettes aussi, une dizaine de magistrats, non masqués, ont mangé debout dans une terrasse abritée de quinze mètres carrés, à la vue de tous et surtout, d'une patrouille à vélo.

Les agents sont alors entrés dans ce restaurant, l'Annexe. Le contrôle s'est tendu lorsque les clients ont dévoilé leur identité. Les magistrats ont tenté de déstabiliser les policiers. Mais rien n'y fait : dix clients ont été verbalisés. L'addition est salée : 135 euros d'amende chacun.

