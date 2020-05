Coronavirus : les prochaines dates à suivre du déconfinement

publié le 29/05/2020 à 07:29

Édouard Philippe a fait de nombreuses annonces ce jeudi 28 mai pour entamer la deuxième phase du déconfinement, entamé le 11 mai dernier. Le 2 juin prochain, les Français retrouveront davantage de liberté. Ils pourront se déplacer au-delà des 100 kilomètres de restriction. Les restaurants et les bars pourront rouvrir dans toutes les zones, avec un protocole sanitaire plus strict pour les zones oranges. Tous les collèges et les lycées seront également ouverts.



Mais des barrières liées à l'épidémie de coronavirus restent encore et devront attendre une date ultérieure pour être levées. Ainsi, une nouvelle étape du déconfinement sera actée le 22 juin prochain. Dans les zones oranges (Île-de-France, Mayotte et Guyane), les piscines, gymnases et salles de sport, parcs de loisirs, salles de spectacles et théâtres pourront rouvrir. Et, sur l'ensemble du territoire, les cinémas seront à nouveau accessibles au public.

Enfin, en ce qui concerne les vacances estivales, le secrétaire d'État en charge du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a précisé que le gouvernement en saura plus sur l'élargissement et l'ouverture des frontières "d'ici le 15 juin".

#Déconfinement Pour un certain nombre d’activités, une distinction va devoir encore être faire dans les trois prochaines semaines entre les zones vertes et les zones oranges : pic.twitter.com/TUT3wZaw1N — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020