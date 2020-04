Coronavirus : les prestations sociales versées en avance ce samedi 4 avril

et AFP

publié le 04/04/2020 à 19:00

C'est une mesure visant à ne pas pénaliser les allocataires qui doivent retirer leur argent dans les banques. Les aides sociales ont été versées ce samedi 4 avril avec deux jours d'avance. Une mesure exceptionnelle alors que la France est encore confinée.



Allocation logement, revenu de solidarité active (RSA), allocation adulte handicapé (AAH), allocations familiales... Ces prestations sont d'ordinaire versées par les caisses d'allocations familiales (CAF) le 5 du mois, sauf lorsque ce jour tombe un dimanche, comme c'est le cas en avril, et cela a alors lieu le 6.

Selon Le Figaro, qui avait publié l'information il y a quelques jours, cette anticipation représente une avance de trésorerie de 5 milliards d'euros pour l'État.

Pour le gouvernement, il s'agit de "s'assurer que tout le monde pourra bien percevoir ses aides à temps". On peut ainsi anticiper "les déplacements dans les agences bancaires et éviter de longues attentes et des difficultés pour respecter les règles de distance sociale", prises en raison de l'épidémie de Covid-19 (à savoir un mètre de distance minimum entre chaque personne, NDLR).

De nombreux allocataires, parmi les plus fragiles financièrement, n'ont qu'une offre bancaire limitée et doivent se rendre au guichet pour toucher leurs aides.

La Banque Postale a une mission publique "d'accessibilité bancaire"

Beaucoup passent par La Banque Postale, qui a une mission publique "d'accessibilité bancaire". Or, à cause de la crise liée au coronavirus, 1.600 bureaux de poste sont actuellement ouverts sur les 7.700 que compte le territoire, selon des chiffres communiqués par l'entreprise.

La Poste avait assuré il y a quelques jours préparer "un dispositif exceptionnel pour pouvoir rendre les prestations sociales accessibles sur l'ensemble du territoire, malgré la crise sanitaire et en protégeant la santé des postiers et des clients".

En 2018, la Banque de France estimait que 3,4 millions de personnes étaient en situation de fragilité financière.