publié le 26/12/2020 à 09:40

Le célèbre jardin du château de Vaux-le-Vicomte a officiellement rouvert ses portes au public. En raison du contexte sanitaire, les visiteurs doivent porter un masque pour accéder au jardin à la française où un sens de circulation est organisé. La visite ne se fait que sur les 500 hectares de jardin et les portes du château sont quant à elles fermées, comme tous les musées.

Il a donc fallu repenser l'espace et une calèche est présente pour rappeler le XVIIème siècle, celui de la construction de ce château. En cette période de vacances scolaires, le public ciblé est bien évidemment les familles et beaucoup d'enfants se retrouvent dans les allées. Une réussite puisque les weekend, plus de 1.000 réservations par jour sont enregistrées.

Pour ajouter du sens culturel à la visite, un spectacle son et lumière est projeté sur le château lorsque la nuit tombe. Celui-ci retrace l'histoire de la propriété au cours des derniers siècles. Un spectacle historique qui sert aussi à garder les visiteurs le plus longtemps possible dans l'enceinte car derrière cette réouverture il y a aussi un enjeu financier pour le château de Vaux-le-Vicomte, entièrement privé, dont les caisses dépendent des billets d'entrée des visiteurs.