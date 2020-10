publié le 26/10/2020 à 14:08

L'épidemie de coronavirus continue son avancée avec des chiffres records chaque jour. Le scénario d'un nouveau confinement se dessine peu à peu. Mais pour qui et comment ? Le président du Conseil scientifique était invité sur l'antenne de RTL, lundi 26 octobre. Jean-François Delfraissy a expliqué souhaiter un autoconfinement des personnes âgées. Ces dernières avaient pourtant très mal vécu le premier confinement, qu'elles jugeaient stigmatisant et infantilisant.

Pendant ces vacances de la Toussaint, 49% des enfants de moins de six ans sont gardés par leur grands-parents. "On a pris l'habitude d'être un coup utile et l'autre inutile", confie Armelle Le Bigot Macaux. La présidente de l'École des Grands-Parents Européens (EGPE) dénonce un amalgame concernant les 65 ans et plus. "Les grands-parents n'en peuvent plus d'être stigmatisés", a-t-elle ajouté. "Nous savons qu'il y a des personnes fragiles, nous sommes les premiers concernés, mais nous sommes très vigilants."

Armelle Le Bigot Macaux fustige également une stigmatisation des jeunes et l'opposition constante entre ces deux générations. Elle prend l'exemple du couvre-feu : "Nous savons très bien ce qu'il y a derrière. À ce moment là, c'était la faute des jeunes. Aujourd'hui, c'est la faute des vieux."

Que chacun prenne ses responsabilités

La présidente de l'EGPE souhaite que les décisions soient prises "intelligemment" dans chaque famille, sans injonction contradictoire du gouvernement. "Depuis le début, nos petits-enfants n'ont pas envie de nous faire mourir, nos enfants non plus", rappelle-t-elle.

Armelle Le Bigot Macaux craint également un nouvel isolement des personnes âgées. Selon un rapport publié par Les petits frères des pauvres, 720.000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille pendant le confinement. Elle distingue cependant deux générations parmi les plus de 65 ans, ceux qui sont "très isolés dans les Ephad", et les grands-parents qui ont pu communiquer via internet "ou trouver de nouveaux moyens d'être en contact avec les petits-enfants."