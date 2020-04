publié le 08/04/2020 à 13:19

Alors que les mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus se multiplient en France, un groupe de scientifiques préconise de généraliser le marquage au sol dans les magasins et de mettre donc en place un sens unique de circulation pour les clients. Cette signalétique, avec des sens interdits, vise à encourager les clients à suivre un parcours précis sans se croiser.

Néanmoins, si ces idées partent "d'une bonne intention", "elles sont totalement impraticables" selon Jacques Creyssel, président de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Il estime que, depuis le début de l'épidémie, "le trafic dans les magasins a diminué de moitié" en ajoutant que "les Français font leurs courses deux fois moins qu'avant mais achètent deux fois plus". "Cela a permis de faire respecter les gestes barrières" selon lui, et "les images de longue file d'attente devant les magasins ont largement disparues".

Jacques Creyssel estime que le sens unique de la circulation dans les magasins "consisterait à faire en sorte que tout le monde soit à la queue leu leu pour faire les mêmes courses et avec le même rythme". "C'est quelque chose de purement théorique qui ne peut pas fonctionner" estime-t-il en ajoutait que cela serait "dangereux" car cela obligerait tout le monde à emprunter le même chemin dans les allées". Selon lui, "la meilleure solution est ce qui se fait aujourd'hui en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes dans les magasins en obligeant les clients à venir seul".