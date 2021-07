Coronavirus : pourquoi les malades hospitalisés sont de plus en plus jeunes

Le nombre de malades en réanimation continue d'augmenter, il frôle désormais les mille patients. Ces patients sont aujourd'hui plus jeunes que lors de la troisième vague, cinq ans de moins en moyenne. C'est évidemment la vaccination qui a changé la donne et qui explique en partie ce rajeunissement.

Premiers vaccinés avec deux doses, dans une très grande proportion (plus de 90%), les plus âgés sont les mieux protégés contre la maladie et se retrouvent beaucoup moins nombreux en réanimation. À titre d'exemple, les plus de 80 ans représentaient 28% des patients en soins intensifs lors du pic du mois d'avril. Aujourd'hui, ils n'occupent plus que 4% de ces lits.

Les médecins s'inquiètent de voir des malades plus jeunes, sans comorbidité, contaminés par le variant Delta et non vaccinés, par négligence ou par méfiance. Selon les dernières données du ministère de la Santé, seulement 42% des 18-29 ans ont reçu leurs deux doses du vaccin.