Coronavirus : le chef étoilé David Galienne cuisine pour le personnel soignant

publié le 01/04/2020 à 12:48

Un chef étoilé de Giverny, dans l’Eure, David Galienne et son équipe confectionnent des repas pour les soignants, qui sont ensuite livrés gratuitement dans les hôpitaux de Mantes La Jolie, Evreux et Vernon. Au total, ce sont 150 repas par jour.

David Galienne a d’abord fait appel aux producteurs et fournisseurs locaux. Ensuite, c’est en cuisine que cela se passe. "On est une petite équipe de quatre cinq personnes à œuvrer, en prenant toutes les mesures en compte, on travaille tous avec une charlotte sur la tête, un masque, les gants sont changés entre chaque préparation", explique le chef.

Les menus ont été conçus pour être rapides à déguster, avec un plat et un dessert. Il y a des soupes de potirons, des quiches à la crevette et au tourteau, des îles flottantes. De quoi ravir le personnel médical. "On est partis sur des choses toutes simples qui peuvent se manger sur le pouce", explique le chef. "Les équipes soignantes n’ont pas beaucoup de temps devant elles."



David Galienne explique son initiative très simplement. "Je me dis que si demain je tombais malade, je serais bien content d’avoir des équipes soignantes en pleine forme et bien nourries", raconte-t-il. "Je cherchais surtout une solution pour venir en aide à ces gens."