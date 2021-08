Coronavirus : "La troisième dose est un atout pour les plus fragiles", selon Bruno Lina

C'était l'une des annonces de Jean Castex sur RTL : les résidents des Ehpad pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à partir du 13 septembre. Quant aux plus de 65 ans, ils pourront prendre rendez-vous au cours du mois de septembre.

Invité de RTL ce lundi 30 août, le virologue et membre du Conseil scientifique Bruno Lina estime que l'administration d'une troisième dose n'est "pas précipitée". "Avec ces vaccins (...) les taux d'anticorps des vaccinés et en particulier des plus fragiles ont tendance à baisser et à descendre en dessous d'un certain niveau. Cela semble montrer une réduction du niveau de protection", rappelle-t-il.

"Le rappel vaccinal, notamment avec les vaccins ARN Messager, entraine une élévation extrêmement importante du taux d'anticorps. Le rappel vaccinal avec cette troisième dose est un atout pour les plus fragiles", insiste-t-il.