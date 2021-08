Coronavirus : la rentrée scolaire est un "enjeu important" dans la lutte contre l'épidémie, selon Lina

Coronavirus et rentrée scolaire. L'organisation de la reprise pour les écoliers est devenue un casse-tête avec la crise sanitaire. Un protocole de niveau 2 sur 4 va être mis en place par l'Éducation nationale afin d'éviter tous risques de propagation de l'épidémie.

Une trentaine de médecins, chercheurs et enseignants ont plaidé récemment dans une tribune pour une "action ferme" pour la rentrée dans les écoles, en demandant notamment une politique de tests "plus fréquents, plus effectifs pour dépister très tôt les cas".

Faut-il vacciner les professeurs ? Invité de RTL ce lundi 30 août, le virologue et membre du Conseil scientifique Bruno Lina estime qu'il s'agit d'une décision "assez logique et cohérente". Il met ainsi en avant le fait que les professeurs sont "exposés à des élèves dont une part d'entre eux ne sont pas vaccinés".

Plus de 10 millions de personnes en France qui vont se retrouver dans des espaces clos Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique

"Les non-vaccinés sont ceux qui ont le plus de risque de transmettre le virus par rapport aux vaccinés. On a un enjeu important sur la vaccination des enseignants : leur protection, la protection des élèves et le maintien de la scolarité", a-t-il ajouté.

Le retour des vacanciers et la rentrée scolaire représentent un enjeu "très important". "Le regroupement scolaire est quelque chose de massif. On parle de plus de 10 millions de personnes en France qui vont se retrouver dans des espaces clos. Une partie ne peut pas être vaccinée puisque les enfants de primaire et de sixième ne sont pas vaccinés", détaille Bruno Lina.

L'école est "la situation la plus complexe qui nous attend pour l'automne", a aussi averti l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Face au variant Delta, plus contagieux, "on ne peut pas appliquer les mêmes recettes que celles qu'on a utilisées jusqu'à présent", a-t-il mis en garde.