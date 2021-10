Coronavirus : "l'immunité n'est pas durable", alerte un infectiologue

Une cinquième vague épidémique se profile-t-elle en France ? En ce milieu du mois d'octobre, le taux d'incidence repart à la hausse après deux mois de baisse. Une piste est notamment avancée pour expliquer cette reprise : la fin du port du masque dans les écoles primaires.

L'infectiologue Benjamin Davido décrit ce qui est "au moins une cinquième courbe épidémique", "logique avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver et le relâchement des gestes barrières qui a plus de poids lorsque l'on vit à l'intérieur". Au niveau des hospitalisations, les chiffres ont certes déjà "été plus hauts", mais "on a gagné une bataille et pas la guerre", souligne-t-il.

"Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immunité n'est malheureusement pas durable face à cette maladie, poursuit le médecin, à l'arrivée du mois décembre, si on a pas réussi la campagne des troisièmes doses, il y aura inexorablement une reprise des hospitalisations". L'infectiologue l'assure : "La pandémie n'est pas dernière nous".