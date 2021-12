Coronavirus : l'hôpital est-il déjà sous tension avec la 5e vague ?

La situation sanitaire continue de se dégrader en France mais la situation reste néanmoins bien moins inquiétante que lors des premières vagues. Il suffit de regarder les chiffres de ce mardi 30 novembre : 10.300 patients Covid étaient hospitalisés dans toute la France. En comparaison, lors des trois premières vagues, on était à plus de 30.000 chaque jour, soit trois fois plus.

La situation est similaire du côté des réanimations : 1.800 patients y étaient hospitalisés mardi soir contre 6.000 lors de la troisième vague du printemps dernier, et même 7.000 lors de la première vague.

Toutefois, les professionnels de santé se montrent inquiets face à la hausse du nombre de cas admis en raison de la Covid-19 ces derniers jours. Depuis début novembre les entrées à l'hôpital comme en soins critiques augmentaient très lentement mais on constate bien une nette accélération depuis une semaine.

En Île-de-France par exemple, le nombre de patients présents en réanimation est passé de 300 mercredi dernier à 400 mardi 30 novembre. D'autres régions constatent aussi cette accélération, comme l'Occitanie qui fait face à une hausse de 52% d'admissions en réanimation sur une semaine.