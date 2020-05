publié le 03/05/2020 à 20:55

L'explorateur Bertrand Picard a entraîné 12 grands patrons et dirigeants de multinationales pour s'engager après la crise. L'objectif est qu'une relance écologique soit effectuée "pour un monde plus propre, plus durable, plus efficient, respectueux de la biodiversité et du climat", souligne le président de Solar impulse.

Il demande aux différents gouvernements de mettre en place une politique environnementale ambitieuse "de manière à ne pas créer de distorsion de concurrence avec ceux qui n'entrent pas dans cet esprit pionnier de la protection de l'environnement", explique-t-il.

"L'économie planétaire est à plat ventre aujourd'hui, il faut la remonter de manière beaucoup plus durable. Le monde que nous avions avant le Covid était déjà au bord de la récession parce qu'on utilisait de vieilles technologies polluantes qui coûtent beaucoup plus cher que les nouvelles infrastructures", souligne le psychiatre et aéronaute suisse.

Il appellent à ce que les investissements soient dirigé vers "ce qui protège l'environnement". Selon lui, il faut choisir entre préserver l'emploi dans des raffineries et des mines de charbon ou d'en créer sur les technologies de pointe. "Chaque fois que l'on met de l'argent pour protéger l'économie, il faut que ce soit pour protéger l'environnement", insiste Bertrand Piccard.