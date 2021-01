Coronavirus : "Il faut payer le chômage partiel à 100%", demande Philippe Martinez

publié le 31/01/2021 à 12:54

Face à la crise sanitaire qui perdure en France, les syndicats craignent les conséquences qu'elle génère sur l'emploi. Invité du Grand Jury de RTL, dimanche 31 janvier, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez estime qu'"il y a des mesures économiques et sociales à prendre" alors que la menace d'un reconfinement persiste.

"Depuis le mois de mars, on dit qu'il faut payer le chômage partiel à 100%" a fait valoir le secrétaire général de la CGT, qui n'est pas satisfait des conditions actuelles du chômage partiel. "Il faut préciser les choses, ce sont les entreprises qui sont remboursées à 100% mais les salariés ne touchent que 84% de leur salaire" regrette-t-il.

Philippe Martinez a également appelé à ce qu'il y ait "des mesures qui prennent en compte la formation" car "c'est le moment de se former pour un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas travailler durant cette période". "Il faut plus de sécurité dans l'emploi, sociale et professionnelle" a-t-il ajouté.