et Capucine Trollion

publié le 08/04/2020 à 09:19

Hermès va être la première entreprise à répondre à l'appel aux dons pour les entreprises lancé par Gérald Darmanin, selon nos informations. Le groupe annoncera dans la journée du 8 avril un don de plusieurs millions d'euros.

Il y a quelques jours, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, appelait "les entreprises en bonne santé" à faire un don aux artisans et petits commerces en difficulté. "Beaucoup de particuliers ou d’entreprises nous demandent comment participer et nous aider", expliquait-il dans les colonnes du Figaro.

"Pour ceux qui le peuvent, notamment pour les entreprises dont l’activité continue ou qui sont le moins affectées, c’est une façon d’apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers ceux qui sont dans les situations économiques les plus difficiles", poursuivait Gérald Darmanin au Figaro. Les dons pourront se faire via une plate-forme mise en place par le ministère.