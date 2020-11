Coronavirus : faut-il apprendre à vivre avec les épidémies ?

et Christelle Rebière

publié le 13/11/2020 à 07:15

Le coronavirus : une remise en cause de notre système

Autre facteur déterminant de la propagation de cette pandémie, selon le spécialiste des infections : "Nous sommes dans un système mondialisé où si vous êtes aujourd'hui à Wuhan ou à Pékin, vous êtes demain matin à Paris ou à New York. À partir du moment où l'épidémie a été déclarée en son épicentre en Chine, le ver était dans le fruit, les continents étaient déjà touchés".

Par ailleurs, la population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d'individus en 2030 et ainsi intensifier la production de protéines de masse. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais les animaux risquent d'être davantage entassés dans des cages, une configuration que l'homme crée qui est favorable au développement des virus, selon François Renaud.

Un autre chercheur français, Franck Courchamp, a néanmoins soulevé un point positif, et ce, avec humour : le temps d'une interview fictive, il s'est glissé dans la peau du Coronavirus. Il explique qu'un virus ne peut pas totalement détruire une population car il s'agit de son habitat et il disparaîtrait du même coup. Il conclut par ces mots : "Et même si je ne suis pas intelligent, je ne suis pas assez bête pour détruire mon propre environnement. Qui le serait ?"

Dans ce neuvième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent l'histoire des épidémies et se penchent sur leur avenir. François Renaud, chercheur au CNRS en biologie de l'évolution des maladies infectieuses, est leur invité.

