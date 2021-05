Coronavirus : et si la crise sanitaire était une chance ?

publié le 11/05/2021 à 11:22

Et si la crise sanitaire était une chance ? C'est le titre du livre de Martial You qui paraît mercredi 12 mai aux Éditions de l'Archipel. Si l'on se met à la place de toutes les personnes qui ont perdu leur travail ces derniers mois ou celles qui espèrent le retrouver sans trop de dégâts, toutes celles qui ont sombré dans la pauvreté... cela peut être difficile d'y croire.

"On est dans un tel tunnel depuis un an maintenant qu'on a peut-être oublié de voir les signaux positifs, répond Martial You, chef du service économie à RTL. C'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais le monde s'est accéléré en s'arrêtant. C'est-à-dire que toute une économie est en train d'émerger alors que pour l'instant, elle vivotait."

Une référence au commerce de seconde main, à l'économie circulaire, ou à la consommation locale qui ont su tirer bénéfice de la crise sanitaire. "Avant cette crise Covid, vous deviez être rentable, avance Martial You. Et puis, éventuellement, si le PDG le voulait bien, vous pouviez devenir durable, un peu vert. Aujourd'hui, avec les 7.500 milliards qui vont être injectés dans les entreprises pour qu'elles soient d'abord durables, c'est-à-dire qu'elles aient une économie et un développement qui respectent l'environnement parce que c'est une demande de la population, aujourd'hui, elles devront d'abord être durables."

Une révolution industrielle

Il s'agit d'une véritable "révolution industrielle" selon lui, qui donne naissance à de nouvelles compétences et de nouveaux métiers en lien avec le développement durable. "Et ce n'est pas forcément que des emplois surdiplômés d'ingénieurs : vous avez les emplois cyborg, comme je les appelle, c'est à dire des ouvriers dans la manutention, dans les transports routiers qui fonctionnent avec des bras articulés", cite-t-il en exemple.

Parallèlement le monde du travail va "évoluer vers un travail à la tâche, vers un travail plus instable en termes de couverture et de contrat". "C'est-à-dire que le CDI traditionnel tel qu'on l'a connu auparavant, a sans doute explosé en vol au cours de l'année." Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle selon Martial You, puisqu'il s'agira de gagner en liberté en diversifiant ses missions et ses sources de revenus.