publié le 03/04/2020 à 23:08

"Répondre à la souffrance psychique des enfants et des familles dans cette situation de catastrophe sanitaire". C'est pour cela que la pédopsychiatre Marie Touati-Pellegrin et certains de ses collègues, ainsi que des psychologues et des orthophonistes ont créé une ligne téléphonique d'urgence, a-t-elle expliqué à Franceinfo jeudi 2 avril.

La télécommunication, intitulée "Ma cabane", est ouverte à tous du lundi au vendredi de 8h à 18h au 01 82 88 23 28.

Marie Touati-Pellegrin, pédopsychiatre à l'hôpital Necker, a expliqué avoir créé cette ligne car elle et ses collègues ont "observé, depuis le début de cette grande épidémie, une détresse psychique importante". "Dans ce contexte de confinement, il nous semblait logique de promouvoir un accès aux soins psychiques à tous et pas uniquement à nos patients, à distance afin de limiter le risque de contagion", a-t-elle déclaré.

Des cas de figures inquiétants

La pédopsychiatre explique avoir observé plusieurs cas de figures, allant "des parents en grande détresse avec des situations très compliquées de télétravail impossible avec des écoles qui étaient très exigeantes quant aux devoirs" aux "enfants qui ne supportent pas la situation de confinement étant donné qu'ils ont des pathologies psychiques" en passant par "des patients qui ont arrêté de s'alimenter", ou encore "des enfants de soignants qui sont eux-mêmes en grande souffrance".

Pour les personnes seules, ou qui ne sont pas forcément en famille, un numéro vert a également été mis en place par le gouvernement pour aider les Français "en détresse psychologique", ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 0 800 13 00 00.