Coronavirus : après l'angoisse, le soulagement

publié le 02/04/2020 à 02:09

Jean-Pierre est non-voyant. Standardiste pour une administration, son matériel adapté n'a pas pu être rapatrié chez lui pour télé-travailler. Bien qu'il vive assez bien son confinement, il souhaitait mettre l'accent sur les équipements non-adaptés aux non-voyants. Ce qui le lèse un peu durant cette période.

Henri n'a pas vu ses filles depuis plusieurs années. Habitué à la solitude, la période de confinement a ravivé le sentiment d'éloignement de ses filles. L'une travaille en milieu hospitalier et l'autre vient d'avoir un enfant. Cela inquiète énormément Henri, qui souhaiterait profiter de occasion pour renouer contact avec elles.

Laurent est routier. Il livre les magasins alimentaires en frais. il ne peut pas se permettre d’arrêter de travailler et est tellement passionné par son travail qu'il ne s'imagine pas hors des routes. Mais ce qui fait le plus peur à Laurent, c'est de potentiellement faire entrer le Covid-19 à son domicile. Sa femme a une santé fragile et ce risque l'angoisse.

Myriam est en couple depuis 7 ans avec un homme de 10 ans son aîné. Au début tout se passait très bien. Mais ayant aujourd'hui 70 ans, il n'a plus le même rythme de vie que Myriam qui s'ennuie. Malgré la tendresse qu'elle lui garde, elle sent que le sentiment amoureux ne l'habite plus. Elle se demande si elle doit le quitter.

Pierre est intervenu dans l'émission, au début du confinement, bouleversé. Sa belle-sœur venait d'être hospitalisée en réanimation. Son pronostic vital était engagé. Ce soir, Pierre vient de recevoir un appel du médecin : sa belle-sœur vient de sortir de réanimation. Suite aux nombreux messages de soutien, il tenait à annoncer la bonne nouvelle aux auditeurs de l'émission pour les remercier.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

