Coronavirus et confinement : comment contacter les élèves injoignables ?

publié le 31/03/2020 à 17:44

Les élèves sont entrés dans leur troisième semaine d’école à la maison. Depuis le début du confinement, on redoute que cela crée des inégalités entre les familles qui peuvent faire classe et les autres. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, l'a reconnu ce mardi 31 mars : "Nous avons perdu entre 5 et 8% des élèves qui n’ont pas d’ordinateur ou de tablette, et n’ont pas donné signe de vie."



C'est ce que confirme Ghislaine Bazir, proviseure du lycée professionnel Nadar, à Draveille (Essonne) et membre du syndicat IDFO. "Sur un établissement de 600 élèves, ils étaient une soixantaine au début à ne pas répondre. On en a récupéré une quarantaine, mais il en reste une vingtaine dont nous n'avons pas de nouvelles. La moitié sont des absentéistes notoires et l’autre moitié est en grande fragilité, en grande rupture avec l’école."

Ce lycée a donc mis en place un système d'informations croisées entre les professeurs et les CPE afin de prendre des nouvelles des élèves et pouvoir garder le contact avec les décrocheurs. "Un mois et demi sans école, ça ne creuse pas les inégalités, ça les révèle très crûment", souffle Ghislaine Bazir qui insiste sur l'importance de "continuer d’essayer de les joindre et ne rien lâcher (mails, SMS, coups de téléphone…)".

Fracture numérique, absence de connexion internet...

Plusieurs éléments expliquent que des élèves soient en décrochage et ne répondent pas. La fracture numérique d’abord et le manque de matériel informatique, même si les collectivités et les associations concernées essayent d'en fournir.

Ensuite, le peu ou l'absence totale de connexion Internet. Dans ces cas-là, il faut passer par du format papier envoyé par la poste par exemple, avec qui le ministère de l’Éducation nationale vient de passer un accord.

Enfin, il y a les difficultés sociales. Quand les enfants sont jeunes et qu’on ne parvient pas à joindre les familles, les chefs d’établissement envisagent de demander l’aide des mairies pour prendre contact. Au-delà du travail scolaire, il s’agit aussi (et surtout) de vérifier que tout va bien dans les familles.