Coronavirus : "On sait que l'on va avoir d'autres vagues", estime le ministre de la Santé

Le médecin urgentiste et désormais ministre de la Santé François Braun

Ce mardi 26 juillet, la loi qui met fin au passe sanitaire et aux mesures d'exception contre le Covid-19 a été adoptée définitivement. La France semble donc sortir de l'état d'urgence sanitaire, mais ne semble pas devoir oublier définitivement le Covid-19. Le nouveau ministre de la Santé François Braun a expliqué sur franceinfo ce mercredi 27 juillet que la France doit tout de même prendre toutes les précautions nécessaires.

"On constate là maintenant très clairement que nous sommes dans la phase descendante de la septième vague. Il y a une diminution du nombre d'hospitalisations pour le Covid. Ce n'est pas la première vague. On commence à savoir quels sont les profils", observe le ministre de la Santé chez nos confères



"Pour autant, on sait que l'on va avoir aussi d'autres vagues et nous devons rester extrêmement vigilants. Pour l'instant, l'hôpital a tenu sur cette septième vague", glisse François Braun. En effet, si la septième vague de l'épidémie de Covid-19 s'affaiblit en effet dans toute France métropolitaine, les hospitalisations restent à un niveau élevé et les décès continuent à augmenter.

Selon Santé publique France du vendredi 22 juillet 2022, "la circulation du SARS-CoV-2 a diminué sur l'ensemble du territoire" la semaine du 11 au 17 juillet. "Néanmoins toujours à un niveau très élevé", avec environ 90.000 nouveaux cas quotidiens, selon ce point hebdomadaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info