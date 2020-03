publié le 21/03/2020 à 09:46

Les voies sur berge, les pelouses de l'esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars... La maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet Didier Lallemant ont conjointement interdit aux Parisiens de se déplacer et se rassembler dans ces espaces, à partir du vendredi 20 mars et ce, pendant tout le week-end.

Alors que les Français ne respectent pas toujours les mesures de confinement imposées par le gouvernement la ville de Paris a décidé d'aller un peu plus loin dans la lutte contre le coronavirus, rapporte Le Parisien. Pour accompagner ces interdictions, une vingtaine de drones seront bientôt déployés et diffuseront le message suivant : "Restez chez vous, l'accès à cette zone est interdit", a expliqué le préfet de police.

Les riverains, personnes travaillant dans le secteur ou livreurs disposant des justificatifs nécessaires, pourront déroger à l'interdiction, ont-ils précisé dans un communiqué commun. "Il faut informer par tous les moyens les personnes qui ne le seraient pas encore des consignes et des mesures prises pour limiter la propagation de la maladie", a ajouté Didier Lallemant. De son côté, la brigade fluviale se servira de hauts parleurs très puissants pour délivrer le même message.

#Coronavirus | Le préfet de Police, en concertation avec la Maire de Paris a interdit tout déplacement et rassemblement à partir de 15h et pendant tout le week-end sur :

➡️Les voies sur berges (Rive G/D) de la Seine

➡️Les pelouses de l’Esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars. pic.twitter.com/PgO8kJFclt — Préfecture de Police (@prefpolice) March 20, 2020