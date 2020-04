Coronavirus : la ville de Bobigny veut exonérer 4.000 ménages du loyer d'avril

publié le 23/04/2020 à 20:41

En raison de la pandémie liée au coronavirus, L'Office public de l'habitat (OPH) de Bobigny pourrait bien supprimer le paiement du loyer d'avril de nombreux locataires. 4.000 foyers seraient concernés par cette exonération.

"Une part conséquente de la population balbynienne est composée de bénéficiaires de minimas sociaux (en particulier du Revenu de Solidarité Active), de personnes sans emploi ou de précaires tirant leurs revenus de vacations et de "petits boulots". Le Covid-19 et le confinement ont donc eu des effets réels et conséquents sur l’équilibre économique de nombreuses familles" indique la municipalité dans son communiqué.

Cette décision intervient dans le but de soutenir au mieux les familles les plus démunies. Un geste de solidarité qui sera pris en charge à hauteur de 50% par la ville de Bobigny. La municipalité sollicite l'aide de l'Office public de l'habitat pour prendre en charge les 50% restant. Si elle n'est plus l'autorité de tutelle de l'OPH depuis le 1er janvier 2020, la municipalité lui demande d'actionner "tous les leviers que le gouvernement a mis à sa disposition pour faire des économies, reporter les charges possibles et les travaux qui de toute façon ne peuvent pas être réalisés pendant la période de confinement".