Coronavirus : le risque présenté par Omicron reste "très élevé", selon l'OMS

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

"Le risque global lié au nouveau variant préoccupant Omicron reste très élevé", a prévenu ce mercredi 29 décembre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. "Des preuves fiables montrent que le variant Omicron possède un avantage de croissance par rapport au variant Delta avec un rythme de doublement de deux à trois jours", ajoute l'organisation, notant qu'une "augmentation rapide de l'incidence des cas est observée dans un certain nombre de pays".

Par ailleurs, les autorités sanitaires américaines ont annoncé dans le même temps que les tests antigéniques de dépistage de la Covid-19, qui ont l'avantage de délivrer un résultat en quelques minutes seulement, sont moins sensibles au variant Omicron qu'aux variants précédents. Cela signifie que ces tests sont davantage susceptibles d'indiquer un résultat négatif malgré une infection, si une personne est contaminée par Omicron.

L'Agence américaine des médicaments a toutefois précisé continuer à autoriser leur usage, en suivant les indications précises d'utilisation. Malgré tout, les tests antigéniques, parfois appelés tests rapides, sont largement promus par les experts, car ils peuvent être réalisés de façon régulière chez soi pour un faible coût et ainsi aider à contrôler l'épidémie.

Aux États-Unis, ces kits de tests à domicile, de plus en plus populaires, sont récemment venus à manquer avec la très forte hausse des contaminations liées à Omicron et avec les fêtes de fin d'année. La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé l'achat de 500 millions de tests rapides à faire chez soi, qui pourront être commandés par les Américains via un site internet dédié, à partir du mois de janvier.