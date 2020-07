publié le 15/07/2020 à 15:30

Si vous avez des lunettes, qu'elles soient de vue ou de soleil, vous avez sans doute connu ce désagrément en portant un masque contre le coronavirus : la buée sur les verres, obstruant (temporairement) le champ de vision. Un petit problème assez simple à éviter.

Pour les masques chirurgicaux, c'est très simple. Il suffit simplement de les mettre correctement. La petite barrette métallique qui se trouve dans la couture du haut, et qu'il faut bien appliquer pour épouser la forme du nez, permet à votre masque d'être étanche. Et si l'étanchéité est bonne, il n'y aura pas de buée à l'expiration.

Concernant les masques en tissu, c'est un peu plus compliqué. Selon la forme et l'élasticité, il se peut que de l'air passe au niveau de l'arête du nez quand vous expirez. Et c'est dans ce cas-là que de la buée se forme si vous portez des lunettes.

Voici donc quelques astuces pour rendre votre masque en tissu bien hermétique : l'idéal est de créer une petite ouverture sur la partie haut du masque, à l'intérieur. Ensuite, il faut y insérer un morceau d'aluminium, bien serré. Il fera fonction de barrette métallique, comme sur les masques chirurgicaux.

Sinon, vous pouvez aussi conserver les petits fils de fer utilisés par les boulangers pour fermer les sacs à pain en plastique. C'est tout aussi efficace.