publié le 27/05/2020 à 13:24

L'industrie du textile est lourdement impactée par la crise sanitaire. Pour preuve, le gouvernement cherche un repreneur pour l'enseigne Camaïeu qui vient d'être placée en redressement judiciaire tandis que La Halle aux chaussures risque de suivre le même chemin. Une situation alarmante pour Yohann Petiot, le directeur général de l'Alliance du Commerce, qui estime que "la crise du coronavirus risque, pour beaucoup d'enseignes, d'être celle de trop".

Fragilisé ces derniers mois par la crise des "gilets jaunes" et la grève des transports, "beaucoup d'entreprises ont des difficultés majeures malgré les aides du gouvernement" alerte Yohann Petiot. Il ajoute que malgré le déconfinement initié le lundi 11 mai, "on observe dans notre secteur une baisse de trafic importante de l'ordre de 30 à 50% dans les magasins".

De nombreuses enseignes doivent faire régner des règles sanitaires très strictes avec notamment la distanciation sociale, ce qui "complexifie le parcours client" selon le directeur général de l'Alliance du Commerce qui demandait à ce que les soldes puissent se tenir le plus rapidement possible au mois de juillet pour "inciter à la consommation et la relancer". Celles-ci n'auront néanmoins lieu qu'à partir du 15 juillet.