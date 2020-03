publié le 31/03/2020 à 20:35

Le milieu de la restauration, pourtant très durement affecté par les mesures de confinement, n'est pas le dernier à se mobiliser, loin de là. C'est le cas de Caroline Rostang, à la tête de deux restaurants à Paris dans le Ier et XVIIème arrondissement de Paris.

Invitée sur RTL, la restauratrice explique qu'après avoir appris la fermeture de ses restaurants, elle et son équipe ont décidé de cuisiner pour Les Restos du coeur afin de "donner du sens à ce temps-là". "Au départ, eux nous apportaient des matières premières et nous, on les transformait, puis ils venaient récupérer les repas", explique-t-elle. Puis, la restauratrice et ses équipes ont demandé à leurs fournisseurs de l'aide, en leur achetant de la matière première pour les soutenir. Résultat : Caroline Rostang produit 600 repas par jour.

La restauratrice en a profité pour passer un appel aux producteurs car ses équipes "manquent de légumes et de produits secs". Si jamais des producteurs en ont en trop, ils peuvent les livrer au Resto du coeur, et se signaler via l'adresse mail suivante : cuisinerestoducoeur@gmail.com ou via leur site restosducoeur.org. Les Restos du coeur s'occuperont ensuite de dispatcher les produits dans différents restaurants de Paris qui se mettent à leur service.