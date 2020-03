Confinement : comment aider le Secours populaire en restant chez soi ?

publié le 30/03/2020 à 20:23

Des milliers de bénévoles du Secours populaire sont en première ligne car la misère ne s'arrête pas avec le coronavirus. Les besoins sont même encore plus importants en ces temps particuliers. Neuf millions de personnes sont en difficulté en France, et la question du confinement est extrêmement difficile.

Invitée sur RTL, la Secrétaire générale du Secours populaire Henriette Steinberg l'affirme. "Même avec le confinement, il faut nourrir les enfants, trois fois par jour, avec la fermeture des écoles, il n'y a plus de cantine, et donc pour des millions d'enfants, il n'y a plus un repas équilibré par jour". Elle déclare ainsi que c'est encore plus difficile pour eux pendant le confinement qu'avant.

Alors, comment aider de chez soi ? "Il faut décrocher le téléphone et appeler le Secours populaire le plus proche de chez soi. Quelqu'un vous indiquera alors ce qui est le plus urgent et de quoi ils ont le plus besoin". Si vous avez des choses dans votre placard ou cuisine à donner, il est également possible d'appeler et de prendre un rendez-vous pour apporter ce dont vous disposez. Une autre solution, si vous avez un Secours populaire à proximité et à moins d'un kilomètre, est d'y aller et de rencontrer les équipes qui partent en maraude.