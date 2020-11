Coronavirus : "C'est quoi la gastronomie de demain ?", s'interroge Thierry Marx

publié le 13/11/2020 à 19:30

Le chef étoilé Thierry Marx, auteur du livre Celui qui ne combat pas a déjà perdu aux éditions Flammarion, n'est pas des restaurateurs qui veulent à tout prix rouvrir les restaurants, même si l'épidémie de coronavirus ne retombe pas. Au contraire. Il pense "que les décisions qui sont prises sont probablement, peut-être, les bonnes décisions".

Pour lui, il faut utiliser ce temps pour repenser "notre modèle alimentaire et notre modèle de restauration". "C'est quoi demain ? C'est quoi la gastronomie de demain ? Comment on pourrait être plus proche du monde agricole ?", s'est-il ainsi interrogé sur RTL.

Selon Thierry Marx, cela passe par la réduction des circuits intermédiaires. "Je pense qu'il faut réduire les coûts logistiques dans certains domaines et être au plus près du monde agricole pour aider à cette transition qui est déjà entamée. Pour avoir des produits acceptables à payer et agréables à manger. Il faut remettre ça dans l'axe pour que l'on ait moins de circuits intermédiaires."

Malgré la situation sanitaire et économique, le chef étoilé est optimiste pour la suite. "On n'est pas morts", assure-t-il en s'adressant à ses confrères, confiant par rapport à "l'attractivité de la restauration française" et sa qualité. Mais surtout la réaction des Français après le premier confinement. "Les clients sont revenus dans nos maisons parce qu'ils nous font confiance sur notre qualité à les faire vibrer autour d'un bon plat."